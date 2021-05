La SmartTV Hisense 4K da 70 pollici si trova in offerta su Amazon a 699€, lo sconto del 18% corrisponde a 150 euro di risparmio rispetto al prezzo solito. Si tratta di un'offerta molto interessante per un pannello così ampio.

Il brand Hisense propone un ricco catalogo di TV e SmartTV dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, questo modello offre un pannello da ben 70 pollici in risoluzione 4K UltraHD. Le cornici sottili contribuiscono al design elegante del TV, che ben si integra in salotti dal design moderno e minimal. Tramite il supporto VESA è possibile agganciare la TV al muro, i supporti alla base possono essere smontati molto facilmente.

La SmartTV integra una lunga serie di applicazioni multimediali come Netflix, Prime Video, TimVision, Youtube, DAZN e altre ancora, basta collegare la TV alla rete via cavo LAN o Wi-Fi ed effettuare il login ai vari servizi di streaming.

Oggi è possibile acquistare la SmartTV Hisense da 70 pollici in offerta su Amazon a 699€, uno dei prezzi più bassi di sempre per un pannello 4K così ampio. Non manca la spedizione Prime con consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

