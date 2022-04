Smartphone Xiaomi a 150 euro: la follia su eBay

Continua la promozione di eBay che, fino al 13 aprile 2022, permette a tutti di acquistare tantissimi prodotti Xiaomi ribassando il prezzo di un ulteriore 15% di sconto. Ciò è possibile grazie all'incredibile codice coupon messo a disposizione dal colosso dello shopping online. Basta inserire “ITMIFEST22” e il risparmio è assicurato. Puoi acquistare fantastici smartphone a poco più di 150 euro.

Prova oggi stesso e portati a casa l'eccezionale Xiaomi Redmi Note 10 5G a soli 152,15 euro, invece di 179 euro. Incredibile vero? Tutto questo è possibile solo grazie al codice coupon “ITMIFEST22” che dovrai inserire prima del check out, nel carrello. Un'opportunità esclusiva, dedicata solo agli utenti che decidono di affidarsi alla professionalità e alla sicurezza di eBay, un must degli eCommerce.

Xiaomi Redmi Note 10 5G è un best buy nel mondo degli smartphone Android. Piccolo nel prezzo, ma grande in potenza e affidabilità, questo modello ha tutto ciò che serve. Nella sua versione da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, non ha limiti. Potrai navigare con estrema velocità grazie alla tecnologia 5G che cambia la concezione di download, trasferimento dati, streaming, gioco online e navigazione internet. Tutto sarà più fluido e senza intoppi, coadiuvato dal processore MediaTek Dimensity 700, realizzato appositamente per questo.

Xiaomi Redmi Note 10 5G: tanta tecnologia in un prezzo ridotto all'osso

Xiaomi Redmi Note 10 5G è il simbolo della tecnologia unita al risparmio. Il prezzo proposto da eBay, grazie al codice coupon “ITMIFEST22“, è davvero eccezionale e irripetibile. Una novità assoluta dato che il modello scontato è il rinnovato Redmi Note 10 con in più la tecnologia di connessione 5G. Mettilo nel carrello a soli 152,15 euro, invece di 179 euro, e fai l'affare del giorno. Non lasciarti scappare questi giorni di festa!

Grazie a questo smartphone Android rivoluzionato potrai godere i vantaggi del 5G. Risparmierai tempo sotto ogni aspetto perché si tratta della tecnologia più veloce ad oggi disponibile sul mercato per un dispositivo mobile. Tra l'altro, nel Redmi Note 10 5G, tutto è super ottimizzato. Infatti, il modem integrato è consumo ridotto. In questo modo non dovrai rinunciare al 5G per ridurre il consumo della batteria.

Inoltre, una chicca davvero unica, Xiaomi Redmi Note 10 5G supporta l'avanzata tecnologia 5G+5G Dual Sim-Dual Standby. In altre parole, ti offre un'esperienza di rete ancora più fluida e immediata quando giochi e quando guardi una serie TV o un film. Tutto questo grazie al chipset MediaTek Dimensity 700, realizzato con l'innovativo processo a 7 nm.

Non perdere altro tempo, acquista il tuo nuovo Xiaomi Redmi Note 10 5G a soli 152,15 euro, invece di 179 euro. Ricordati però, prima di confermare l'ordine, di inserire il codice coupon “ITMIFEST22“al check out, nel carrello.