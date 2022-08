Attenzione a questi smartphone, sono infetti da virus

La sicurezza informatica ormai sta diventando un tema molto dibattuto in questi ultimi tempi. I pericoli sono sempre dietro l’angolo, perciò occorre prestare particolarmente attenzione. Recentemente, gli esperti di Dr.Web, società di cybersecurity specializzata, ha scoperto qualcosa di scioccante in alcuni smartphone.

La notizia sta facendo il giro del mondo e sta spaventando non poco molti utenti che potrebbero essersi imbattuti in questo pericolo. In sostanza, è stato rilevato che diversi smartphone sono stati immessi sul mercato con preinstallato un virus. Una bomba a orologeria pronta a minare la privacy di chi li ha acquistati.

I malware sono stati sapientemente inseriti in questi modelli prima di vendere il telefono. In altre parole, non si tratta di device infettati successivamente alla vendita, magari a causa di una disattenzione dell’acquirente che ha installato app infette. Al contrario l’infezione è avvenuta in fase di produzione e preinstallazione.

Scopriamo quindi tutti i modelli di smartphone incriminati. In questo articolo cercheremo di capire anche come evitare di cadere in queste pericolose situazioni e quindi proteggerci da qualsiasi minaccia quale malware, tracker, spyware, ransomware e trojan.

Smartphone infetti prima della vendita: attacco malware di massa

Diversi smartphone sono stati colti con le mani nel sacco. Infatti, dopo che alcuni utenti hanno segnalato ai ricercatori di Dr.Web che i loro dispositivi si stavano comportando in modo strano, è stato scoperto l’inverosimile. Questi modelli erano stati venduti con un pericoloso malware preinstallato.

Occorre però precisare che gli smartphone in questione sono delle imitazioni di modelli ufficiali presenti sul mercato. Insomma, una produzione fake di alcuni device blasonati e conosciuti di brand importanti quali Xiaomi, Redmi e Huawei. Per la precisione, quelli individuati sono esattamente quattro. Ecco i nomi rilasciati da Dr.Web:

P48Pro

radmi note 8

Note30u

Mate40

Un’ulteriore particolarità di questi smartphone è che avevano installato come sistema operativo Android 4.4.2. Molto vecchio, i più attenti conoscitori di tecnologia sanno che questo non riceve più aggiornamenti con patch di sicurezza mensili come le versioni recenti.

Come puoi difenderti da questi pericoli? Per prima cosa il nostro consiglio è quello di acquistare smartphone da canali ufficiali che comunque garantiscono un buon risparmio. Ce ne sono davvero tanti come Amazon, eBay, MediaWorld e Unieuro. Tutti ti permettono di acquistare in totale sicurezza e senza sorprese i modelli più diffusi e apprezzati. Puoi trovare qui le migliori offerte.

Secondo, è sempre bene farsi proteggere da esperti in sicurezza informatica. Un’ottima soluzione da installare su tutti i tuoi dispositivi, smartphone compresi, è Bitdefender. Questo sistema di sicurezza è molto più di un semplice antivirus.

Oltre a proteggerti da tutte le minacce, anche più recenti, integra un sistema di difesa contro attacchi di phishing e di smishing. Inoltre, hai anche a disposizione una potente VPN che rende la tua navigazione online protetta, anonima e veloce. Infine, grazie al password manager in dotazione proteggi le tue credenziali di accesso in una cassaforte sicura e inviolabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.