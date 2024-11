Smartphone sotto controllo? I trucchi per scoprirlo e reagire

Oggi siamo costantemente spiati sia online che offline. No, non si tratta di manie di persecuzione. Infatti, quando navighiamo esistono tracker che monitorano tutti i nostri movimenti per profilarci a livello commerciale, se si tratta di aziende, o truffarci, se si tratta di cybercriminali. Tuttavia, avere lo smartphone sotto controllo è tutta un’altra cosa.

In questi casi, c’è qualcuno che ci spia regolarmente e ascolta le nostre chiamate, vede i nostri dati personali e segue le nostre sessioni online. Se hai questa impressione sappi che esistono alcuni trucchi per scoprire se il tuo smartphone è sotto controllo e reagire di conseguenza. Tutto potrebbe nascere da un’app installata, senza che lo sappiamo, o da un malware che ha infettato il nostro dispositivo.

A volte l’obiettivo è proprio quello di sapere cosa facciamo e quali sono le nostre abitudini. Altre volte, si tratta di controlli da parte del governo o delle forze dell’ordine. Altre volte ancora si tratta di cybercriminali che vogliono mettere le mani sui nostri risparmi, proprio come nel caso di il nuovo trojan bancario ToxicPanda svuota conto su Android.

Come scoprire se il tuo smartphone è sotto controllo

Il tuo smartphone potrebbe essere sotto controllo se si surriscalda facilmente. Non te ne accorgi quando lo stai usando, ma quando è a riposo e, prendendolo in mano è caldo, allora vuol dire che un processo è in funzione senza che lo sappiamo. In pratica si tratta di un’app o un malware che sta agendo in background.

Un altro segnale potrebbe essere dettato da una serie di interferenze strane quando siamo in chiamata. Lo squillo che modifica il suo suono oppure veri e propri suoni metallici, a volti percepiti da te altre volte solo dal destinatario della chiamata.

Nel caso in cui il tuo smartphone è sotto controllo puoi scoprirlo digitando sulla tastiera virtuale del telefono il codice *#62# e premere l’icona del telefono come per effettuare una chiamata. Grazie a questo comando saprai se chiamate e messaggi vengono reindirizzati senza il tuo consenso. Verifica anche se sono state attivate deviazioni di chiamata con il codice #21#.

Come reagire

Se scopri che il tuo smartphone è davvero sotto controllo esistono alcuni trucchi per reagire. In caso scoprissi che chiamate e messaggi vengono reindirizzati, grazie al codice di prima, digita subito ##002# per disattivare tutti i reindirizzamenti attivati senza il tuo permesso.

Quando si tratta di app nascoste o malware la maniera migliore per reagire è riportare lo smartphone ai dati di fabbrica.