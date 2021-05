Questo dispositivo, denominato Data Blocker, ti costa appena 7,49€, ma tiene i dati del tuo smartphone al sicuro. Lo trovi su Amazon con spedizioni rapide e gratis. Volendo, puoi comprarlo nel pacco da 2, risparmiando 3€.

Smartphone: dispositivo di sicurezza in offerta su Amazon

Ti capita di mettere lo smartphone in carica in luoghi pubblici? Che sia un bar, l’aeroporto, la stazione o un qualsiasi altro posto a te non noto? Sappi che quando colleghi il dispositivo al cavo, la possibilità che i tuoi dati siano rubati e che tu possa incappare in un malware è altissima.

Senza volerlo, collegando il device sei tu stesso che faciliti la trasmissione dati. Per questo, un dispositivo di protezione come questo – super compatto ed economico – è fondamentale. Lo colleghi fra il tuo cavo e il caricatore e non c’è alcun rischio di passaggio di dati. Infatti, grazie alla speciale costruzione, diventa fisicamente impossibile che avvenga questo tipo di connessione. L’unica cosa possibile sarà la ricarica.

Semplicissimo da usare, in vista dell’arrivo dell’estate e delle partenze, è un accessorio per smartphone che proprio non devi far mancare al tuo corredo. Per accaparrartelo subito da Amazon, devi solo collegarti all’inserzione ufficiale. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

