Smartphone di qualità senza spendere un capitale: 5 modelli top

È da un po’ che giri i vari negozi online per trovare uno smartphone che abbia le caratteristiche che desideri senza doverti svenare? Allora lasciati aiutare da questa guida dei migliori 5 modelli per qualità prezzo. Come potrai notare offrono tutti caratteristiche diverse ma li accomuna una cosa sola: sono i migliori a prezzi contenuti.

Smartphone con il rapporto qualità prezzo hot

Andando in ordine di prezzo, in questo momento troviamo il duttile Motorola g54 5G a soli 149,98 euro, invece che 249,90 euro. Con questo sconto del 40% è davvero un ottimo acquisto. Si presenta con un bellissimo display da 6,5 pollici FHD è una fotocamera principale da 50 MP. In questa versione possiede la bellezza di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Xiaomi Redmi Note 13 è sicuramente lo smartphone migliore se sei un amante della fotografia. Gode infatti di una tripla fotocamera pazzesca da 108 MP e ha un display AMOLED con refresh rate da 120 Hz. Molto il processore Snapdragon 685 e una batteria da 5000 mAh che si ricarica in fretta. Su Amazon lo puoi acquistare a soli 158,39 euro.

Non possiamo ovviamente non menzionare l’intramontabile Samsung Galaxy A25 nella sua versione 5G con Android 14 e display Super AMOLED da 6,5 pollici FHD. Gode di 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD e una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP. Oggi su Amazon è tuo a soli 179,90 euro, grazie allo sconto del 44%.

Alziamo l’asticella con Samsung Galaxy A35 che puoi avere a soli 271,44 euro, invece che 389 euro. Anche in questo caso troviamo la tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet, il sistema operativo Android 14 e la resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67. In questa versione avrei 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Se vuoi spendere qualcosina di più allora deve essere tuo il mitico Realme GT 6T che monta il potentissimo chip Snapdragon 7+ Gen 3 supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ha un fantastico display da 6,78 pollici e una ricarica super veloce da 120 W. Ora su Amazon risparmi circa 178 euro e te lo porti a casa a soli 371,82 euro.

Quello che devi fare ora è solo scegliere il modello migliore di smartphone per le tue esigenze e completare l’acquisto nel più breve tempo possibile. Come ti dicevo ricordati che ognuna di queste offerte prevede la possibilità di pagare in comode rate con Cofidis al checkout. E se sei abbonato ad Amazon Prime non dovrai nemmeno pagare la spedizione. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.