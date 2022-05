Smartphone OPPO A54s a un prezzo folle: meno di 180

Sei alla ricerca di uno smartphone con buone performance ma hai un budget che non supera i 200€ e non sai bene come muoverti? Il nostro consiglio è di valutare l’acquisto di questo dispositivo a marchio OPPO, scontato oltre il 20% sullo store Amazon. Come probabilmente saprai, si tratta di uno degli store con le offerte più valide del web per questo abbiamo deciso di proporvi lo smartphone OPPO A54s a soli 179,99€ invece di 229,99€.

Si tratta un prodotto di fascia media, caratterizzato da un comodo ed elegante design curvo 3D, una tripla fotocamera ultra sottile e una memoria di sistema da 4GB + 128GB per assicurarti tutto lo spazio possibile per foto, video e documenti di ogni genere. Data la validità del prodotto e il forte sconto di cui code, ti invitiamo a portare a termine il tuo acquisto prima di perdere l’occasione!

Fotocamere potenti, design curvo 3D e molto altro

Come ti abbiamo anticipato, l’OPPO a54s è dotato di una tripla fotocamera AI: la principale è da 50MP, quella di profondità è da 2MP e anche la macro, per scattare immagini anche su dettagli piuttosto piccoli, è da 2MP. In più, la fotocamera frontale è da 8MP, ideata per catturare scorci o panorami ancora più ampi e selfie migliori rispetto ad altri dispositivi nella stessa fascia di prezzo. In più, non solo l’algoritmo AI aggiornato può migliorare naturalmente la carnagione della tua pelle in foto, ma può anche catturare i dettagli più piccoli sulla scena e adattarsi a diverse forme del viso, valorizzandole al meglio.

Questo smartphone OPPO è provvisto della modalità Dazzling che non solo modifica automaticamente le foto per renderle migliori, ma tramuta i colori in tinte ancora più vivaci e vibranti. L’algoritmo intelligente di mappatura del colore della modalità Dazzling, infatti, riproduce i colori esattamente come li vede il tuo occhio! Dunque, si tratta di uno smartphone pensato proprio per assicurarti delle immagini mozzafiato con il minimo sforzo e immortalare al meglio tutti i ricordi della tua estate, sia in interni sia in esterni. Inoltre, lo schermo è dotato anche dell’importante funzione Eye-care per regolare automaticamente la luminosità del tuo schermo, in base al tuo ambiente, ed evitare di sforzare i tuo occhi. Ti ricordiamo che, solo per pochissimo tempo, potrai acquistarlo a un costo inferiore ai 180€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.