Smartphone nuovo con 80€? Su Amazon c'è questo Realme in offerta

Per chi cerca un nuovo smartphone con una spesa minima è ora possibile puntare sul Realme Note 50. Lo smartphone è oggi in offerta su Amazon e può essere acquistato al prezzo scontato di 80 euro, scegliendo la versione da 3/64 GB. Per chi vuole un modello con più memoria, invece, c’è la versione 4/128 GB che viene proposta a 88 euro. Per sfruttare la promo basta premere sul banner della versione desiderata, tra quelli riportati qui di sotto.

Realme Note 50: la scelta giusta sotto i 100 euro

Il Realme Note 50 è un’ottima scelta per chi è alla ricerca di uno smartphone low cost. Tra le specifiche tecniche troviamo un display IPS LCD con diagonale di 6,74 pollici oltre che con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Unisoc Tiger T612 che viene supportato da 3/4 GB di memoria RAM e 64/128 GB di storage. Lo smartphone ha una batteria da 5.000 mAh, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel e il supporto Dual SIM, con anche la certificazione IP54.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme Note 50 al prezzo scontato di:

80 euro per la versione 3/64 GB

per la versione 88 euro per la versione 4/128 GB

Le offerte sono disponibili qui di sotto.