Il tuo smartphone potrà notificare il tuo tasso di mortalità

Vuoi scoprire il tuo futuro? Presto il tuo smartphone sarà in grado di farlo. Tuttavia, non si tratta del tuo successo, di cosa farai “da grande” o del tuo prossimo amore, ma bensì ti notificherà con una certa precisione il tuo tasso di mortalità. In altre parole il tuo dispositivo potrà “offrire solide previsioni di mortalità“.

Si tratta di uno studio pubblicato sulla rivista PLOS Digital Health. In sostanza lo smartphone, monitorando i dati di movimento attraverso i suoi sensori, può efficacemente prevedere quali sono i tuoi rischi di mortalità da quel momento fino a cinque anni prima. La precisione dei risultati, rivela lo studio, è del 70%.

Rispetto a una precedente ricerca, effettuata tramite appositi fitness tracker, riferisce che non servono strumenti particolari per sapere quando moriremo. Ora bastano i comuni sensori di cui sono dotati i nostri telefoni smart che portiamo sempre con noi e di cui non ci separiamo mai.

Scopri quando morirai grazie al tuo smartphone

Sarà quindi il tuo smartphone a dirti quando morirai? Per ora non sappiamo con certezza se questa macabra funzionalità sarà inserita su Android o iOS, ma c’è la certezza che i sensori dei nostri telefoni possono prevedere il tasso di mortalità con una certa precisione. I ricercatori di questo studio hanno spiegato:

Sebbene questi dati siano stati raccolti dai monitor di attività, i nostri modelli di sensori utilizzano solo gli input che sarebbe possibile raccogliere utilizzando telefoni economici attualmente disponibili. Questo è possibile grazie ai nostri ampi esperimenti clinici con telefoni economici, sviluppando modelli predittivi altamente accurati per lo stato di salute dei pazienti cardiopolmonari.

La ricerca si è basata analizzando solo sei minuti al giorno di monitoraggio dell’intensità di movimento. Così si è scoperto che i sensori base degli smartphone economici, come ad esempio quelli Samsung, possono predire il tasso di mortalità con la stessa affidabilità data da un dispositivo indossabile che rileva la nostra attività 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un vantaggio per chi vive in zone disagiate e con poche risorse:

Questo – concludono i ricercatori – è particolarmente importante ai fini dell’equità sanitaria, dato che le popolazioni a più alto rischio per la salute sono spesso le meno dotate di risorse. Quindi le persone che hanno più probabilità di avere telefoni economici piuttosto che dispositivi indossabili trarrebbero il massimo beneficio da una facile valutazione. Le app del telefono potrebbero registrare sei minuti di camminata consecutiva durante la vita quotidiana, quindi calcolare modelli predittivi per la stratificazione del rischio tramite l’analisi della popolazione.

