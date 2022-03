Smartphone Nokia SUPER RESISTENTE: ottimo sconto su Amazon (-87€)

Nokia XR20 5G dovrebbe essere preso in seria considerazione da chiunque fosse alla ricerca di uno smartphone tanto efficace in termini di performance quanto resistente e solido a livello costruttivo. Nessun patema d'animo se il telefono dovesse accidentalmente scivolarti dalle mani: ci vuole ben altro per abbattere questa roccia! Ha pure il 5G: cosa volere di più?

Cogli al volo questa occasione, l'offerta potrebbe terminare da un momento all'altro: effettua subito il tuo ordine su Amazon e, grazie ad un inaspettato sconto del 17%, sarà tuo con 413 euro e potrai così risparmiare quasi 87 euro.

Nokia XR20 5G in offerta a prezzo irripetibile

Siamo al cospetto di un dispositivo con certificata resistenza di livello militare: niente patemi d'animo dopo urti e cadute. Inoltre, com'è facile intuire, lo smartphone è totalmente impermeabile.

Non passa inosservato il display FHD+ da 6.67 pollici. Cuore pulsante del terminale è il processore Octa-Core Qualcomm Snapdragon 485 5G, assistito da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage d'archiviazione (espandibili con microSD fino a 512 GB). Posteriormente trova spazio la dual camera con sensore principale da 48 MP a cui si aggiungono il sensore da 13 MP con ottica grandangolare e il doppio flash LED. Frontalmente invece abbiamo la camera selfie da 8MP. Il telefono è animato dal sistema operativo Android 11. Lunga durata grazie alla batteria da 4630 mAh.

Affrettati, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo Nokia XR20 5G: oltre ad un sostanzioso risparmio di spesa, lo riceverai a casa velocemente e con spedizioni totalmente gratuite.