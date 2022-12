Smartphone indistruttibile e potente: Doogee S96 GT è in SUPER sconto su Amazon

Potente e duro a morire: si potrebbe sintetizzare così questo nuovo Doogee S96 GT, un rugged phone che non rinuncia alle prestazioni grazie ad un processore MediaTek Helio G95 e a ben 256 GB di strorage e 8GB di RAM, oltre ad un comparto software che vede Android 12 con pochissime modifiche rispetto alla versione stock di Google.

Design e costruzione



Dal punto di vista del design, il Doogee S96 GT ha la classica estetica dei telefoni rugged, tutta focalizzata a dare un senso di estrema robustezza. Troviamo però anche degli accorgimenti interessanti a livello di usabilità: è presente un tasto personalizzabile sulla sinistra, a cui si possono associare delle azioni come ad esempio l’avvio della torcia, mentre sulla destra è posizionato lo scanner per impronte digitali dedicato, il pulsante di accensione e i pulsanti del volume. Il display è un pannello LCD HD+ da 6,22 pollici con una tacca a goccia. L’altoparlante invece è posizionato sul retro dello smartphone, una collocazione insolita, forse pensata per rendere meno danneggiabile questo componente durante una eventuale caduta.

Il telefono è molto solido quando lo si impugna e il mix di parti metalliche e policarbonato lo rendono un prodotto che fa capire subito la qualità costruttiva profusa da Doogee per rendere questo smartphone veramente granitico.

Hardware e software

Le prestazioni del Doogee S96 GT sono in linea con quanto ci si potrebbe aspettare da un telefono alimentato da un MediaTek Helio G95. Non scalda particolarmente, anche quando usato intensamente, e mantiene una fluidità molto buona nell’utilizzo quotidiano.

La durata della batteria è decisamente buona (parliamo di una batteria da 6350 mAh), il Doogee S96 GT può facilmente superare un’intera giornata in scenari di utilizzo misto, tuttavia con un utilizzo intenso, scattando foto e video in quantità e navigando su Internet, la batteria si esaurirà in circa 8 ore. Detto questo, l’autonomia di 2-3 giorni menzionata da Doogee per un uso regolare è realistica per la maggior parte dei potenziali acquirenti. Lo smartphone supporta anche la ricarica wireless, funzionalità non banale su un rugged phone.

Nonostante non sia un camera phone, questo Doogee S96 GT ha un ottimo comparto fotografico, troviamo infatti una fotocamera principale da 48 MP f/1.8 (Samsung S5KGM1ST), una 20 MP per la visione notturna f/1.8 (Sony IMX350) dotata di 4 luci a infrarossi e 4 luci a led.

In buone condizioni di illuminazione, gli scatti effettuati con il Doogee S96 GT risultano tutto sommato accettabili, mentre gli scatti in notturna sono certamente notevoli: anche senza illuminazione il Doogee S96 GT è in grado di effettuare foto dettagliate, nonostante non sia fulmineo nella messa a fuoco e nello scatto.

Dal punto di vista software lo smartphone è equipaggiato con Android 12 con piccolissime modifiche rispetto alla versione vanilla del software di Google. I cambiamenti maggiori riguardano la configurazione del tasto fisico e la presenza di alcune app raccolte sotto la voce (tradotta veramente male in italiano) “Scatola portaoggetti allo scoperto” (OutDoor Toolbox), una sorta di cassetta degli attrezzi che raccoglie app come la livella, una lente di ingrandimento, un goniometro, un fonometro, la torcia, una bussola e altre utility. Ottima la presenza della Radio FM, utilizzabile solo collegando delle cuffie (non incluse purtroppo in confezione).

Molto buono il lettore di impronte posto sul lato destro dello smartphone: sblocca il telefono rapidamente e con precisione, molto meglio del sistema di riconoscimento del volto che non sempre è precisissimo nello sblocco.

Dal punto di vista della robustezza non abbiamo fatto test estremi, qualche caduta da un’altezza di circa un metro ci ha fatto capire che Doogee S96 GT è davvero robusto, anche quando urta contro l’asfalto. Per quanto riguarda invece l’impermeabilità, garantita dalla certificazione IP-68, nulla da dire: anche completamente immerso in acqua lo smartphone non ha subito danni. Siamo riusciti addirittura a sbloccarlo con il riconoscimento del volto, nonostante fosse immerso in acqua.

Doogee S96 GT è un rugged che soddisfa anche nell’uso quotidiano

Nonostante sia un rugged phone, il Doogee S96 GT ha un aspetto accattivante, offre una buonissima durata della batteria e ha un comparto hardware che ne consente un utilizzo anche per attività tipiche di uno smartphone “normale”. La fotocamera a infrarossi per la visione notturna ci ha sorpreso negli scatti in completa oscurità e per un telefono rugged potrebbe essere la feature in più da considerare nell’acquisto.

Complessivamente consigliamo questo smartphone a chi cerchi un buon mix tra un rugged phone e uno smartphone “normale”: chi ama i telefoni rugged non rimarrà affatto deluso dal Doogee S96 GT e si ritroverà in tasca non solo uno smartphone da battaglia, ma anche un prodotto capace di accompagnarlo nell’utilizzo quotidiano fatto di navigazione Internet, social e scatti fotografici. Attualmente il Doogee S96 GT è in promozione su Amazon al prezzo di 349,99€ invece di 389,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.