Le offerte del Prime Day sono state finalmente rese pubbliche. Tra la miriade di occasioni che trovano spazio sull e-commerce più famoso al mondo, le promozioni relative agli smartphone di fascia media sono quelle più ambite. I dispositivi in sconto sono numerosi ma tra tutti sono solo 8 quelli che si distinguono grazie uno sconto che va dal 19 al 51%. In particolar modo, questa categoria di prezzo racchiude in sé tutti quegli smartphone che hanno un costo compreso tra i 200 e i €600 circa.

OnePlus 8T

Gli smartphone firmati OnePlus stanno andando a ruba. Il modello 8T tutti vanta un display da 6, 55 pollici in risoluzione Full HD e con un refresh rate da 120Hz. Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 865 5G che viene abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Caratteristiche di rilievo sono la Quad camera posteriore e la batteria da 4500mAh che si alimenta mediante Warp charge da 65W.

Il prezzo finale di questo smartphone è di €449 su Amazon contro i €599 originari.

OnePlus Nord 5G

OnePlus Nord 5G è uno Smartphone con un display da 6,44 pollici Fluid AMOLED. Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 765g con connettività 5G che viene affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Il dispositivo si distingue grazie alla sua camera Quad Rear e alla tecnologia Dual Front con cui scattare foto e video degni di nota. La batteria è da 4100 mAh e supporta la ricarica Warp in 30 minuti.

Il prezzo finale di questo dispositivo è di 294,14€ su Amazon contro gli originari €399.

Poco X3 Pro

Xiaomi Poco X3 Pro è il dispositivo che vanta un display da 6,67 pollici con risoluzione full HD plus. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 860 a cui vengono abbinati 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione per prestazioni scattanti. Spiccano il comparto fotografico composto da una Quad camera posteriore con obiettivo principale da 48 megapixel e la ricarica rapida da 33W.

Il prezzo conclusivo di questo smartphone è di €199,90 su Amazon rispetto ai €299,90 di partenza.

Xiaomi Mi 11 Lite

Lo smartphone Xiaomi mi 11 lite è uno dei più apprezzati dalla community. Monta un display con ampiezza di 6,55 pollici AMOLED. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 730 5G ai quali vengono abbinati 6 GB di RAM E 64 GB di memoria di archiviazione eventualmente espandibili con MicroSD. Tra le caratteristiche di rilievo spicca il comparto fotografico con obiettivo principale a 64 megapixel e la batteria da 4250mAh che si ricarica grazie alla ricarica rapida da 33 W.

Il prezzo conclusivo di questo smartphone è di €269,90 su Amazon contro gli originari €329,90.

Oppo A94

Segue Oppo a 94 che è uno smartphone 5G montante un display AMOLED da 6,43 pollici. Il cuore di questo smartphone è rappresentato da un Mediatek Dimensity 800 u che viene affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. La batteria è da 4310 mAh e si alimenta mediante ricarica a 30W. Degno di citazione è il comparto fotografico composto da quattro camere con obiettivo principale da 48 megapixel.

Il prezzo conclusivo di questo smartphone è di €299,99 su Amazon.

Motorola Moto G100

Motorola Moto g100 è il sesto smartphone da non lasciarsi perdere durante questi Prime Day. Monta un display full HD plus da 6,7 pollici che offre una visione dei contenuti superba. Anche in questo caso il processore montato è un Qualcomm Snapdragon che supporta la connettività 5G. A questo vengono affiancati 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni dinamiche. La batteria è da 5000 mAh e inclusa in confezione c'è anche una cover.

Il prezzo finale di questo smartphone è di €479,90 su Amazon contro gli originali €599,90.

Nokia 8.3

Nokia 8.3 è uno smartphone da non lasciarsi scappare. Con il suo display da 6,81 pollici full HD plus vanta una visione dei contenuti immersiva e di qualità elevata. Il Qualcomm Snapdragon 765g viene abbinato a 6 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione espandibili fino a un massimo di 512 GB mediante MicroSD. La batteria ha un valore tipico di 4500 mAh. Infine è compresa una Quadrupla camera posteriore con sensori principale da 64 megapixel.

Il prezzo di questo smartphone ammonta a 299,99€ su Amazon contro i €609,99 di listino.

Armor 11

Armor 11 è il Rugged smartphone che hai sempre desiderato. Monta un display da 6,1 pollici che offre una visione di alta qualità grazie alla risoluzione HD. Monta un Mediatek Dimensity 800 con 5G che viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Non manca una Quadrupla fotocamera posteriore adornata da intelligenza artificiale e con l'obiettivo principale da 48 megapixel. Degna di nota anche la batteria.

Il prezzo conclusivo di questo smartphone è di €399,99 su Amazon rispetto ai €623,99 originali.

