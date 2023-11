Smartphone ECONOMICO che non delude? Xiaomi Redmi 12C

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di avere uno smartphone molto economico ma allo stesso tempo di qualità a un prezzo ancora migliore. Quindi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi 12C a soli 111,99 euro, invece che 197,26 euro.

Sì hai capito bene, non c’è nessun errore. Grazie allo sconto del 43% in questo momento risparmi più di 85 euro sul totale. Davvero da non perdere per nessun motivo al mondo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Xiaomi Redmi 12C a prezzo sgretolato

Come dicevamo questo smartphone è stato pensato per gli utenti che hanno un budget limitato ma guarda tu stesso le interessantissime specifiche:

Design: ha un fantastico display LCD HD+ da 6,71 pollici con refresh rate a 60 Hz, pesa solo 192 grammi e ha uno spessore di 8,77 mm.

Prestazioni: monta il processore MediaTek Helio G85 con 4 GB di RAM e uno spazio di archiviazione da 128 GB che puoi espandere con una microSD fino a 1 TB.

Fotocamera: possiede un sensore principale posteriore da 50 MP e uno frontale da 5 MP.

possiede un sensore principale posteriore e uno frontale da 5 MP. Batteria: La batteria da 5000 mAh garantisce un’ottima autonomia e si ricarica velocemente con la modalità Boost.

Insomma come hai notato è un vero affare da non perdere. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Redmi 12C a soli 111,99 euro, invece che 197,26 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

