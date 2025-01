Smartphone economico e di qualità? Ecco 5 modelli a meno di 200€

Sei alla ricerca di uno smartphone economico senza però sacrificare troppo le prestazioni? Allora sarai sicuramente contento che abbiamo fatto una lista dei migliori 5 modelli a prezzi davvero convenienti, sotto i 200 euro. Come potrai notare sono tutti differenti e presentano anche caratteristiche diverse così che potrai scegliere in base alle tue esigenze.

Smartphone economico a meno di 200€: 5 imperdibili

OPPO A18 è uno dei più economici e oggi è tuo a soli 109 euro, in questa versione da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ha un display da 6,56 pollici e una super batteria da 5000 mAh. Gode di una doppia fotocamera con sensore principale da 8 MP ed è impermeabile con certificazione di grado IP54.

Motorola g54 5G oggi lo puoi avere a soli 152 euro, invece che 249,90 euro. È dotato di un bellissimo display da 6,5 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Possiede una fotocamera doppia con sensore principale da 50 MP e ha una memoria interna da 256 GB. Un vero affare.

Samsung Galaxy A16 5G monta il sistema operativo Android 14 e possiede 128 GB di memoria interna che potrai espandere fino a 1,5 TB. È dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con colori brillanti ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP54. Oggi è tuo a soli 172,21 euro.

Xiaomi Redmi Note 14 gode di un ottimo rapporto qualità prezzo e oggi lo porti a casa a soli 179,90 euro. Ha uno straordinario comparto grafico con fotocamera primaria da 108 MP. È sostenuto dal potente processore MediaTek Helio G99-Ultra con 6 GB di RAM e gode di una memoria interna da 128 GB.

HONOR 200 Lite ha un peso di soli 166 grammi, uno spessore di appena 6,78 mm e ha un display AMOLED da 6,7 pollici. Monta il sistema operativo Android 14 e la bellezza di 256 GB di memoria interna. Possiede una super fotocamera da 108 MP e una batteria enorme da 4500 mAh che si ricarica in fretta. Lo puoi mettere nel tuo carrello a soli 199,90 euro.

Se stai cercando uno smartphone economico sicuramente devi acquistare uno di questi, sono i migliori di oggi per qualità prezzo. Fai in fretta perché le promozioni potrebbero scadere da un momento all’altro. Ti ricordo anche che se sei iscritto ad Amazon Prime potrai ricevere il tuo smartphone direttamente a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei abbonato fallo adesso cliccando qui.