Smartphone economico ma affidabile? Motorola moto g84 5G, ora a 188€

Desideri acquistare uno smartphone economico ma senza sacrificare le prestazioni e le caratteristiche? Allora sono certo che non vorrai perderti questa fantastica promozione. Se vai immediatamente su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Motorola moto g84 5G a soli 188 euro, anziché 299,90 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto del 37% che fa crollare drasticamente il prezzo e ti permette di risparmiare circa 112 euro sul totale. Non è chiaramente una promozione che durerà a lungo e tra l’altro ci sono pochissime unità disponibili. In più se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Motorola moto g84 5G è il migliore entry level

Non ci sono dubbi, a questa cifra Motorola moto g84 5G è il migliore smartphone entry level che puoi acquistare. Nonostante il suo basso prezzo gode di ottime caratteristiche come un fantastico display pOLED da 6,5 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità fino a 1300 nits. A questo si aggiunge un’ottima maneggevolezza e robustezza, grazie a un peso di soli 168 grammi e a uno spessore di appena 7,6 mm con resistenza all’acqua e alla polvere IP54.

Come dicevamo non sacrifica le prestazioni e infatti troviamo a bordo il potente processore Snapdragon 695 con a supporto la bellezza di 12 GB di RAM. Mentre come memoria interna ci sono 256 GB che potrai espandere tramite una scheda microSD. Potrai scattare foto eccellenti grazie alla fotocamera principale da 50 MP e goderti un’autonomia di tutto il giorno con la batteria da 5000 mAh che possiede una ricarica veloce da 30 W.

Uno smartphone economico ma eccezionale che oggi potrai avere a un prezzo ancora più basso di quello che dovresti spendere. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Motorola moto g84 5G a soli 188 euro, anziché 299,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.