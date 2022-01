Smartphone e tablet datati? Trasformali in potenti gateway con Adriano

Nel mondo sono circa 6 miliardi gli smartphone inutilizzati: allungare di un anno la vita di appena l'1% di essi eviterebbe l’emissione nell'atmosfera di 280.000 tonnellate di CO2. Con l'obiettivo di far rinascere smartphone e tablet ormai obsoleti, Domethics (PMI torinese impegnata nella progettazione e nella realizzazione di prodotti e servizi IoT nel mondo) ha progettato Adriano.

Dona nuova vita ai tuoi vecchi smartphone e tablet con Adriano

Stiamo parlando di uno strumento che trasforma apparecchi non più utilizzati in potenti gateway di home automation per gestire ogni dispositivo intelligente tramite l’app dedicata ed in grado, grazie alle batterie di backup in aggiunta a quelle dei cellulari, di funzionare senza elettricità e navigare senza WiFi sulle reti 4G e 5 G.

Con Adriano è possibile gestire l'abitazione con tutti i comfort di una casa domotica, dall’apertura dei cancelli alle tapparelle elettriche, dal riscaldamento / raffreddamento intelligente fino al controllo dei dispositivi di sicurezza. Uno strumento in grado di raccogliere tutte le informazioni legate al benessere ed alla salute, che possono successivamente essere indirizzate verso il medico di base o verso una centrale operativa specializzata.

Su Kickstarter è in atto una campagna della durata di 30 giorni, con consegna del prodotto entro la prima metà del 2022. Adriano avrà un prezzo di 49€ per i super early bird e di 69€ per gli early bird, che potranno risparmiare rispettivamente il 45% ed il 23% sul prezzo di listino pari ad 89€. Sono inoltre previsti tre kit: lo Starter Kit, venduto al prezzo di 43€, l’Health Kit a 40€ ed il Van Life, pensato per la mobilità, che costerà 60€.