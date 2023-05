Smartphone con Android 12 in super offerta su Amazon: lo paghi meno di 80€

Il TCL 405 è uno smartphone economico che offre prestazioni fluide a un prezzo incredibilmente conveniente. Attualmente in vendita su Amazon a soli 75€ invece dei normali 120€ di listino, rappresenta un’opzione accessibile per chi cerca un dispositivo funzionale senza spendere troppo.

Il TCL 405 è dotato del sistema operativo Android 12 Go edition, progettato per offrire un’esperienza fluida anche su dispositivi con specifiche più limitate. Questo smartphone vanta un bellissimo display da 6.6 pollici con risoluzione HD+ e un rapporto di visualizzazione 20:9, che garantisce immagini nitide e vivide. La tacca V-notch aggiunge un tocco di modernità al design. Il processore Octa Core da 1.5 GHz, i 2GB di RAM e i 32GB di memoria interna consentono una buona fluidità nell’esecuzione di applicazioni e giochi.

Inoltre, è possibile espandere la memoria tramite una scheda MicroSD fino a 512GB, offrendo ampio spazio di archiviazione per le tue esigenze. Una caratteristica notevole del TCL 405 è la batteria da 5000mAh, che garantisce un utilizzo intensivo del telefono senza doverlo ricaricare frequentemente. Puoi goderti lunghe sessioni di utilizzo senza preoccuparti di rimanere senza energia. P

Insomma, il TCL 405 è uno smartphone economico ma performante, ideale per coloro che cercano un dispositivo funzionale ad un prezzo accessibile. Con un ampio display, prestazioni fluide, espansione di memoria e una batteria affidabile, rappresenta un’opzione interessante per chi desidera un telefono affidabile senza spendere una fortuna. Approfitta dell’offerta su Amazon per ottenere il TCL 405 a un prezzo incredibilmente conveniente.

