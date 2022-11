Smartphone completo ad appena 84€? È possibile grazie a QUEST'OFFERTA del Black Friday

Tra le offerte del Black Friday di Amazon c’è spazio anche per il Redmi 9A, entry level della gamma Xiaomi protagonista di un’offerta davvero incredibile. Lo smartphone, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di appena 84 euro invece di 119,90 euro ed è anche acquistabile in 5 rate mensili da 16,98 euro. Si tratta di un’offerta ottima per chi cerca un muletto sempre pronto all’uso (o magari da utilizzare come Hotspot per l’accesso ad Internet tramite 4G) o un cellulare basilare con tutte le funzioni smart disponibili e pieno supporto al Google Play Store.

Redmi 9A: con il Black Friday di Amazon costa meno di 100 euro

Il Redmi 9A è uno smartphone completo con un display da 6,53 pollici con risoluzione HD, processore MediaTek Helio G25 con CPU Octa-Core, 2 GB di memoria RAM e 32 GB di storage oltre ad una batteria da 5.000 mAh in grado di garantire un’autonomia davvero elevatissima per il dispositivo. Dotato di sistema operativo Android, il Redmi 9A può accedere a tutte le app del Google Play Store, senza limitazioni. Da segnalare anche una fotocamera posteriore da 13 Megapixel con flash LED ed una camera anteriore da 5 Megapixel. C’è anche il jack audio da 3,5 mm. Lo smartphone è Dual SIM.

Con la nuova offerta del Black Friday di Amazon è possibile acquistare il Redmi 9A ad un prezzo di appena 84 euro. Si tratta di una promozione da non perdere se state cercando un muletto economico ma completo, un dispositivo da utilizzare come Hotspot oppure se volete rimpiazzare un cellulare con uno smartphone basilare ed economico ma in grado di sfruttare tutte le funzioni avanzate degli smartphone. Il dispositivo, inoltre, è acquistabile anche in 5 rate mensili da appena 16,98 euro.

