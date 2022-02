Smartphone bianchi: perché se ne vedono così pochi in giro?

Un OnePlus 10 Pro bianco è ora disponibile in Cina, ma non verrà, probabilmente, venduto da noi in questa colorazione. Ora la domanda sorge spontanea: per quale motivo vediamo sempre meno flagship bianchi?

OnePlus 10 Pro: uno dei pochi smartphone top in colorazione bianca

L'OEM cinese di proprietà di Pete Lau ha appena annunciato un OnePlus 10 Pro bianco in Cina; è la prima volta che il marchio offre una variante bianca dal OnePlus 6 del 2018. Un dirigente dell'azienda ha anche utilizzato il debutto di questa colorazione per spiegare perché non vediamo smartphone bianchi molto spesso.

Di fatto, il presidente della linea di prodotti OnePlus Liu Fengshuo ha spiegato su Weibo che ci sono tre ragioni per cui gli smartphone bianchi sono una rarità al giorno d'oggi.

“In primo luogo, il processo del bianco è più difficile, il che mette alla prova il livello CMF [colore, materiale, finitura – ndr] di un produttore di telefoni cellulari. Se c'è una leggera deviazione nell'artigianato, l'effetto finale sarà completamente diverso e la trama sarà ridotta “, ha affermato il funzionario.

Il secondo motivo citato dall'esecutivo è che il tasso di resa è basso e il costo è alto rispetto ad altre opzioni di colore. Più specificamente, Fengshuo ha affermato che ci sono voluti circa tre mesi di test con oltre 100 effetti testati per trovare il miglior effetto bianco. Ha anche pubblicato diverse immagini (vedi una di queste sopra), mostrando alcune delle cover bianche che erano state prese in considerazione.

Infine, il rappresentante di OnePlus ha affermato che le impronte erano più evidenti sulle colorazioni bianche. Inutile dire che Fengshuo ha affermato che l'azienda ha superato molte sfide con la variante bianca del OnePlus 10 Pro, oltre al problema del cambio di colore quando si guarda il telefono da diverse angolazioni.

OnePlus 10 Pro bianco è disponibile con 512 GB di spazio di archiviazione e viene venduto al dettaglio per 5.799 yuan (~$916). Sappiamo che il terminale arriverà sui mercati globali nelle prossime settimane, ma non si sa se sarà disponibile anche questa particolare variante. Secondo noi no, ma lo vorremmo tanto. In questa tinta è… semplicemente meraviglioso.