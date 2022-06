Smartphone BESTIALE con spesa minima, Samsung Galaxy A53 con 5G (-170€)

Navighi alla velocità della luce, scatti fotografie pazzesche ed hai una batteria che dura una vita. Tutto su un unico smartphone ossia il Samsung Galaxy A53 5G che oggi costa pochissimo. Dove? Proprio su Amazon quindi approfittane al volo.

Con uno sconto di 170 euro te lo porti a casa con 309 euro pari pari. Neanche un euro in più del dovuto e ne rimani entusiasta. Infatti è un prodotto che ne vale veramente la pena.

Le spedizioni? Che te lo dico a fare, con Prime attivo sono gratuite e soprattutto velocissime.

Samsung Galaxy A53 5G: tutto quello che devi sapere su questo smartphone

Chi lo ha acquistato lo definisce come un gioiello e, in effetti, lo è. Design moderno, aspetto slim e leggero in mano. Con tutto quello che ha da offrirti non ti fa scendere a compromessi quindi non può che essere un’ottima scelta.

Conta che ti mette a disposizione un display di prima qualità con risoluzione avanzata e non solo: i colori brillano di luce propria così che tu sia su applicazioni o stia guardando un video o qualcosa in streaming, non hai di che lamentarti. Merito dell’AMOLED.

Ancora più innovativo è il sistema multi fotocamera che ti permette di scattare foto e registrare video come se fossi un artista. Che sia giorno o notte non importa, neanche quando scatti i selfie. E se la memoria non ti basta, non ti preoccupare perché con una semplice scheda la espandi fino a quanto vuoi tu.

Merita un accenno anche la batteria che arriva praticamente al giorno dopo e con la ricarica rapida da 25W è sempre pronta a reggerti il gioco quando sei fuori casa.

Un ottimo smartphone, ma questo già te lo avevo detto. Cosa aspetti ad acquistarlo?

Collegati subito su Amazon e rendi tuo lo splendido Samsung Galaxy A53 5G a soli 309€. Le spedizioni, ti ricordo, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.