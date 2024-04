Smartphone Android 12 TCL a meno di 60€: solo uno rimasto

Il TCL 405 si presenta come una scelta economica per chi cerca un dispositivo affidabile e funzionale. Attualmente è disponibile su Amazon a solamente 56,91€. La brutta notizie? Ne rimane solo uno, quindi devi essere velocissimo.

Dotato del sistema operativo Android 12 Go Edition, questo smartphone è ottimizzato per fornire un’esperienza utente fluida e reattiva, anche con hardware meno potente, rendendolo ideale per le esigenze quotidiane di comunicazione, navigazione web e intrattenimento leggero.

Con un ampio display da 6.6 pollici con risoluzione HD+ e un rapporto d’aspetto di 20:9, il TCL 405 offre una visualizzazione confortevole e immersiva dei contenuti multimediali. Il design V-notch massimizza lo spazio dello schermo, permettendo un’esperienza visiva più coinvolgente.

Al cuore del dispositivo si trova un processore Octa-Core da 1.5 Ghz, supportato da 2GB di RAM e 32GB di memoria interna, che garantisce prestazioni sufficienti per le applicazioni essenziali e la navigazione web. La memoria è espandibile fino a 512GB tramite MicroSD, offrendo ampio spazio per foto, video e applicazioni.

Ottima anche la batteria da 5000 mAh che, unita alla versione lite di Android, garantisce un’autonomia estremamente impressionante.

Per quanto riguarda l’aspetto multimediale, il TCL 405 è dotato di doppi altoparlanti stereo che migliorano significativamente l’esperienza audio, sia per la musica che per le videochiamate, garantendo suoni chiari e dettagliati.

Il TCL 405 è una soluzione pratica ed economica per chi cerca uno smartphone con buone prestazioni di base, un’ampia autonomia della batteria e molte funzionalità interessante. Acquistalo subito ad un prezzo ridicolmente basso!