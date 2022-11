Smartphone a 95€? Su eBay c'è lo Xiaomi Redmi 9AT

Per avere uno smartphone Android di buon livello non serve spendere una fortuna. Oggi su eBay puoi acquistarne uno a meno di 100 euro. Se non ci credi dai un’occhiata all’ottimo Xiaomi Redmi 9AT tuo a soli 95 euro. Si tratta di un prezzaccio davvero goloso.

Grazie alla partnership con PayPal, su eBay hai anche la possibilità di pagare questo acquisto in 3 comode rate a tasso zero da soli 31,66 euro l’una. Non ti servirà nessuna garanzia per attivare questo finanziamento, ma solo pochi e semplici click.

Essendo dual SIM, potrai gestire il tuo numero personale e quello del lavoro con unico dispositivo. Inoltre, grazie al suo display da 6,53 pollici avrai tutto sotto controllo. La digitazione è comoda e ogni app funziona a dovere dimostrando una buona fluidità nella fruizione.

Xiaomi Redmi 9AT: prezzo BOMBA su eBay

Siamo felici di presentarti un ottimo smartphone Android per te che non hai molte pretese e vuoi risparmiare. Tutto ciò che è necessario fare con un dispositivo di buon livello potrai farlo comodamente con il tuo nuovo Xiaomi Redmi 9AT. Mettilo in carrello a soli 95 euro.

Questa offerta la trovi su eBay, il colosso dello shopping online, che ti permette di pagarla anche in 3 rate tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento. Tornando alle caratteristiche di questo modello, sarai sorpreso nel sapere che il suo processore è il MediaTek Helio G25. Quindi potrai anche divertirti con qualche videogame.

Non perdere assolutamente tempo perché questa promozione sta andando a ruba. Vola su eBay che per questo ordine ti assicura consegna e reso gratuiti. Acquista subito lo Xiaomi Redmi 9AT a soli 95 euro. Risparmia aggiudicandoti uno smartphone Android di buon livello.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.