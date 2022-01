Smartphone 5G OPPO, leggerissimo, con SUPER FOTOCAMERA (-180€)

Oppo Find X3 Lite 5G è uno smartphone che vanta all'attivo specifiche hardware di ottimo livello, il tutto racchiuso in un corpo ultrasottile e con un peso piuma per garantirti una maneggevolezza estrema. Esteticamente, beh… è un telefono che lascia il segno: impossibile non notarlo.

Approfitta della promozione, durerà solo pochi giorni: acquistalo ora su Amazon e, con uno sconto folle del 36%, pagherai appena 319,99 euro con un risparmio di ben 180 euro.

Oppo Find X3 Lite 5G in offerta ad un prezzo molto conveniente

Frontalmente fa la sua comparsa il display AMOLED con diagonale pari a 6.43 pollici, risoluzione FHD+ e frequenza d'aggiornamento a 90 Hz.

Il processore Qualcomm Snapdragon 765g viene assistito da 128 GB di storage d'archiviazione ed 8 GB di memoria RAM. Sul retro abbiamo invece il modulo della quadrupla fotocamera, con sensore principale da ben 64 MP. Camera selfie da 32 MP. Degno di nota il sistema di ricarica rapida a 65 W per la batteria da 4.300 mAh: 60% in soli 15 minuti, ciclo completo in appena 35 minuti. Ricordiamo infine le eccellenti performance della connettività 5G.

Un vero e proprio best buy! Metti nel carrello il tuo Oppo Find X3 Lite 5G: oltre ad un considerevole risparmio, lo riceverai a casa in men che non si dica e senza spese di spedizione.