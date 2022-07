Smartphone 5G OPPO Dual Sim con fotocamera da 64MP: un BEST BUY

Gli smartphone OPPO stanno riscuotendo enorme successo sul mercato italiano, considerando l’ottimo rapporto qualità-prezzo. OPPO Find X3 Lite 5G è un telefono che vanta al suo attivo specifiche hardware di alto livello, il tutto racchiuso in un corpo ultrasottile e con un peso leggerissimo per assicurarti la massima praticità in fase di utilizzo. Il dispositivo, anche sotto il profilo estetico, non passa inosservato.

Un’opportunità da cogliere al volo, prima che la promozione termini: completa subito il tuo ordine su Amazon e, con uno sconto assurdo del 36%, lo smartphone OPPO sarà tuo con appena 319,99 euro ed un risparmio di ben 180 euro.

Smartphone OPPO Find X3 Lite 5G in offerta su Amazon ad un prezzo bassissimo

Nella zona frontale dello smartphone OPPO Find X3 Lite 5G fa la sua comparsa il bellissimo display AMOLED con una diagonale pari a ben 6,43 pollici ed una risoluzione FHD+. Massima fluidità delle immagini, con una frequenza d’aggiornamento che sfiora i 90 Hz.

Dimentica rallentamenti ed incertezze: a bordo dello smartphone OPPO Find X3 Lite 5G troverai il velocissimo processore Qualcomm Snapdragon 765g a cui si aggiungono 8 GB di memoria RAM. Salva tutti i dati e le applicazioni di cui hai bisogno grazie ai 128 GB di storage disponibili. Sul retro il produttore inserisce un modulo con ben quattro fotocamere in cui rintracciamo un sensore principale da 64 MP. Non dimenticare poi la fotocamera selfie da 32 MP. Degno di nota anche il sistema di ricarica rapida a 65 W per la batteria da 4.400 mAh: 60% in soli 15 minuti, ciclo completo in appena 35 minuti. Ti ricordiamo infine le stellari performance su internet grazie alla connettività 5G.

Non perdere questa possibilità di risparmio, prima che i modelli disponibili finiscano, e porta a casa il tuo nuovo smartphone OPPO Find X3 Lite 5G: oltre a pagarlo decisamente meno, lo riceverai in pochi giorni e con consegna gratuita.

