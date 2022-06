Smartphone 5G OPPO con ricarica rapida e fotocamera da 48MP (-50€)

Lo smartphone OPPO A74 5G si distingue per specifiche tecniche e costruttive di ottimo livello: difficilmente potresti trovare di meglio su telefoni che la concorrenza propone allo stesso prezzo. Bellissimo schermo, video e foto incredibili, lunga autonomia e connessione ad internet velocissima.

Un’occasione da cogliere al volo, prima che la promozione termini: completa ora il tuo acquisto su Amazon e, con uno sconto a sorpresa del 17%, lo smartphone OPPO sarà tuo con appena 249,99 euro ed un risparmio di 50 euro.

Smartphone OPPO A74 5G in offerta su Amazon ad un prezzo irripetibile

Nella zona frontale dell’OPPO A74 5G troviamo un ampio display LCD con diagonale di 6,5 pollici, risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz per immagini sempre al massimo della definizione e della fluidità. A bordo dello smartphone agisce un potente chip Qualcomm che in questo modello viene assistito da ben 128 GB di spazio interno, per memorizzare file ed applicazioni a volontà, e 6 GB di RAM, per evitare incertezze e rallentamenti.

Scatta foto mozzafiato grazie alla quad camera posteriore con sensore principale da 48 MP. Non manca poi una lente frontale da 16 MP per selfie in compagnia da pubblicare sui social. Notevole anche la durata di questo smartphone OPPO, grazie ad una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 18 W. Riconoscimento facciale, sblocco con impronta digitale, pagamenti tramite fingerprint: insomma, c’è davvero tutto.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che i modelli disponibili finiscano, e porta a casa il tuo nuovo smartphone OPPO A74 5G: oltre a pagarlo decisamente meno, lo riceverai in pochi giorni e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.