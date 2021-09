Sai che, con pochissimi euro, il potenziale dello smartphone può esplodere? Dai un'occhiata a queste tre genialate, che ho scovato direttamente su Amazon. Scegli il tuo preferito, puoi anche portarli tutti a casa: a questo prezzo, non dovrai pensarci su troppo.

Smartphone: 3 genialate economiche, tutte su Amazon

Il primo gadget è un telecomando Bluetooth spettacolare. Lo colleghi al tuo device e finalmente potrai scattare selfie con la fotocamera principale e non solo: perfetto per le foto di gruppo, è anche l'ideale da utilizzare quando fotografi in manuale e il tuo terminale è su un treppiedi. Il prezzo? Solo 1,50€ appena su Amazon con spedizioni di 1€ appena.

Il secondo dispositivo ti permetterà di usare microSD oppure SD anche se il tuo dispositivo non ha la possibilità di usarle, non nativamente. Si tratta di un cavetto USB C, che dall'altra parte integra proprio un lettore di memorie esterna. Il modello di Ugreen è super rapido e performante. Un gioiellino economico, ma incredibilmente utile: prendilo ad appena 15€ circa.

Per finire, un gadget incredibilmente utile: un cavetto OTG, pronto ad aggiungere una vera porta USB al tuo device. Potrai collegare chiavette, tastiere, mouse, altri dispositivi: massima libertà di utilizzo. Il prezzo? Ridicolo! Portalo a casa a 5€ circa appena e ricorda: funziona con porte USB C, ma anche microUSB. Super completo.

Visto? Con queste genialate tech super economiche puoi far esplodere il potenziale del tuo smartphone, spendendo pochissimo su Amazon. Ricorda: le altre migliori offerte le torvi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

