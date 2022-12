Smartmi 1S: stufa elettrica in grande sconto su TomTop

La stagione invernale è alle porte e bisogna sin da subito trovare le giuste soluzioni per ottenere un risultato efficiente ed appagante anche dal punto di vista estetico. Sul sito ufficiale TomTop è disponibile in grande sconto un modello di stufa elettrica, il Smartmi 1S, che abbina in maniera eccezionale design e prestazioni. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamolo nel dettaglio.

Smartmi 1S: caratteristiche tecniche

Si tratta di una stufa elettrica senza ventola, che basa il suo riscaldamento sul flusso naturale dell’aria calda. Tutto ciò comporta un impatto sull’umidità interna e del corpo sensibilmente minore per un comfort assolutamente impareggiabile.

Durante il suo lavoro mantiene una rumorosità estremamente bassa e, grazie al suo design, è idonea per essere posizionata veramente in un’estrema varietà di spazi. Il corpo è in metallo ispessito e molto resistente. È interamente costruita in lamiera zincata di alta qualità con uno spessore di 0,6 mm. La struttura vanta una robustezza e una affidabilità senza precedenti.

Tra le funzioni più importanti citiamo lo spegnimento automatico, con una protezione dal surriscaldamento per una doppia garanzia di sicurezza. La stufa infatti interromperà automaticamente il flusso di corrente quando l’ambiente supererà la temperatura di 45° oppure quando la cavità interna raggiungerà gli 85°. È stata anche inglobata la funzione di temperatura costante, ma è sempre possibile modificare quest’ultima dalla manopola fisica presente.

Prezzo esclusivo su TomTop

Parliamo di una modello di stufa elettrica veramente ricercato, che abbina in maniera eccellente qualità e prezzo. Il design è veramente riuscito e le caratteristiche tecniche gli permettono anche di garantire una sicurezza totale durante l’utilizzo.

Smartmi 1S era disponibile ad un prezzo di 329,99€, ma lo potrete trovare con uno sconto del 79% a soli 71.99€. Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.