Smartband con Alexa e saturimetro a 16€: a questo prezzo è un REGALO

Uno smartband che però non è come gli altri. Un prodotto completo, perfetto per sport e salute, ma con una marcia in più. Infatti, supporta l’interazione con l’assistente vocale Alexa: potrai interagire direttamente dal polso. Adesso da Amazon, grazie a un coupon limitatissimo, puoi prenderlo a 16€ circa appena. Come fare? Facilissimo: spunta lo sconto in pagina e completa l’ordine al volo. Lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Smartband con Alexa: comodo, pratico ed economico

Lo indossi e ti ricordi di averlo solo quando serve. Super leggero, sarà l’arrivo delle notifiche, che potrai gestire direttamente dal suo display a colori, a ricordarti che ce l’hai al polso. Avvisi, promemoria, diverse funzionalità accessorie e non solo: l’estensione del tuo smartphone, che però non ingombra e non dà fastidio.

Dopo averlo configurato potrai interagire con l’assistente vocale Alexa, chiedendole informazioni, creando liste e anche impartendo comandi per gestire la tua casa intelligente. Più comodo e divertente non potrebbe essere.

Ovviamente, questo gioiellino non si tira indietro se si tratta di sport e salute. A disposizione hai una serie di workout specifici per tracciare i tuoi allenamenti e non solo. Battito cardiaco, qualità del riposo notturno e quantità di ossigeno nel sangue sempre a disposizione. Grazie all’ottima autonomia energetica potrai tenerlo praticamente sempre al polso, verificando quando vuoi i tuoi parametri.

Insomma, uno smartband particolare – con supporto ad Alexa – ora a prezzo lancio bassissimo su Amazon. Spunta il coupon in pagina e accaparratelo a 16€ circa appena. Godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.