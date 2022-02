Smartband con ALEXA a PREZZO INCREDIBILE su Amazon (24€)

Non prendere in considerazione l'incredibile e ottima smartband Amazfit Band 5 con questa offerta di Amazon è davvero impossibile. Non solo hai l'opportunità di sfruttare un incredibile sconto del 44% per portarti a casa un device wearable completo sotto tutti i punti di vista, ma è anche uno tra i pochi ad avere il supporto ufficiale ad Amazon Alexa.

L'ottima Amazfit Band 5 è in offerta su Amazon ad appena 24 euro

Sì, hai capito benissimo. Nonostante il prezzo di appena 24€ Amazfit Band 5 ti permette di avere Alexa sempre a portata di polso per rispondere a ogni tua domanda in un battito di ciglia. Ma c'è molto di più: la smartband dispone di tutti i sensori necessari al monitoraggio della saturazione dell'ossigeno nel sangue e valutare in ogni momento della giornata le tue condizioni fisiche.

Il sensore per il battito cardiaco è affiancato da molti algoritmi in grado di tenere traccia non solo dei tuoi spostamenti, ma anche di innumerevoli attività fisiche svolte all'aperto e al chiuso: resterai sbalordito di avere un coach personale sempre a portata di mano a un prezzo così economico. Inoltre, la lunga autonomia ti garantisce fino a 15 giorni di utilizzo continuato con una singola carica.

Insomma, ad appena 24€ Amazfit Band 5 è di gran lunga l'unica smartband in offerta su Amazon che devi acquistare. Non perdere questa occasione unica con consegna in un giorno e senza costi di spedizione.