Una bellissima smart TV firmata Xiaomi è in offerta su Amazon: con appena 210,00€ te la porti a casa approfittando della promozione in corso. Le spedizioni avvengono in qualche giorno lavorativo e sono gratuite in tutta Italia, cosa vuoi di più?

Smart TV Xiaomi: tutto quello di cui hai bisogno

Una bella televisione nuova ci vuole proprio. Se poi conti che questa ha un sistema Android 9,0 integrato, stai una favola. Infatti potrai godere di tutte le applicazioni che più ami con un semplice click del telecomando.

Con delle dimensioni perfette per una camera da letto, te la posizioni dove vuoi e ti godi tutti i tuoi contenuti preferiti. Il pannello è un HD LED da 32 pollici che ti permette di avere una visione ottimizzata. Le cornici estremamente sottili, in più, sembrano amplificare l'esperienza finale.

Hai un telecomando che ha integrato un microfono così che puoi sfruttare la voce per riprodurre tutto ciò che vuoi. Se questo non ti basta sappi che hai l'accesso istantaneo anche a Netflix e Amazon Prime Video con gli appositi pulsanti.

Supporta sia la tecnologia HbbTV 2.0 per accedere alla televisione interattiva (ad esempio Rai Play e Mediaset Infinity) e supporta il nuovo digitale terrestre, dunque non dovrai acquistare decoder dvbt2. Cosa gli manca? Assolutamente nulla visto che ha il Play Store e Google Assistant già installati.

Acquista subito questa smart Tv Xiaomi su Amazon a soli 210,00€. La ricevi in qualche giorno lavorativo a casa tua. Le spedizioni sono gratuite sia se sei membro Prime che cliente standard. Se vuoi, inoltre, la paghi finanche a rate scegliendo Cofidis come modalità di pagamento.

