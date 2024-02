Smart TV Xiaomi 32" in OFFERTA Amazon da MINIMO STORICO

Sconto molto interessante su Amazon per questa smart TV Xiaomi da 32 pollici: grazie ad una riduzione del 33% puoi pagarla infatti soltanto 155 euro invece di 229,99. Un prezzo ottimo per una TV ideale per un piccolo appartamento o una stanza secondaria, come la cucina o la camera da letto.

Smart TV Xiaomi 32″ in offerta Amazon: la scheda tecnica

Questa Smart TV è dotata di un pannello HD LED con una risoluzione HD Ready capace di garantirti immagini realistiche e colori vibranti che ti immergeranno completamente nell’azione.

Il suo design elegante in nero offre una proporzione schermo-corpo più alta e un angolo visivo di 178°, garantendo un’esperienza visiva immersiva e piacevole da qualsiasi angolazione.

Grazie ad Android TV integrato avrai accesso al Google Assistant e al Google Play Store direttamente dal tuo TV. Questo significa numerose app tra cui scegliere come Prime Video, Netflix, YouTube e Chromecast già integrati. Puoi scegliere tra oltre 400.000 film e serie TV e scaricare più di 7.000 app direttamente sul tuo TV.

Le opzioni di connettività includono 2 porte HDMI 1.4, 2 porte USB 2.0, ingresso AV, Ethernet LAN (RJ45), WLAN, uscita per cuffie e slot CI +, offrendoti la flessibilità di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi preferiti. Il prezzo di 155 euro invece di 229,99 rende questa Smart TV un affare da non perdere.