Smart TV TCL UHD 4K da 55 pollici a PREZZO MAI VISTO (-171€)

Tieniti forte perché ti sto per segnalare una promozione pazzesca su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello la Smart TV TCL da 55 pollici a soli 329 euro, invece che 499,90 euro.

Siamo quindi di fronte uno sconto del 34% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare quasi 171 euro sul totale. Ma la promozione non è finita qui. Infatti questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 65,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Smart TV TCL da 55 pollici: il meglio a costo basso

La Smart TV TCL è indubbiamente uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi. Ha un display eccezionale da 55 pollici con risoluzione 4K UHD per immagini sempre perfette. Con HDR e Dynamic Color Enhancement i colori sono molto più reali e intensi. Inoltre è dotata di Dolby Audio per un suono da cinema.

Con l’integrazione di Google TV potrai vedere tutti i tuoi contenuti preferiti in un’interfaccia intuitiva dove potrai scaricare le varie applicazioni. Troverai il telecomando compatibile con i comandi vocali. Possiede tre ingressi HDMI, un ingresso USB e un ingresso LAN. Ha un design ultra sottile e leggero senza cornice su tre lati per un’immersione totale.

Inutile ribadire che a un prezzo del genere andrà a ruba. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua Smart TV TCL da 55 pollici a soli 329 euro, invece che 499,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.