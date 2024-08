Smart TV TCL FHD da 32": SUPER sconto del 22% (179,90€)

Hai deciso di acquistare una TV per la cameretta di tuo figlio o da mettere in cucina in modo tale che ti possa tenere compagnia mentre prepari la cena? Non vorresti spendere una cifra troppo elevata ma vorresti comunque un prodotto di buona qualità? Bene, in tal caso, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, hai la possibilità di portarti a casa questa ottima Smart TV TCL FHD da 32 pollici, al prezzo a dir poco imperdibile di soli 179 euro circa invece di 229 euro circa.

Dunque, un’occasione davvero niente male che ti permetterà di acquistare questo dispositivo scontato del 22%. Inoltre, se sei un cliente Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Ma non finisce qui, infatti sempre per gli abbonati a Prime, è riservata la possibilità di acquistare subito questa TV e di pagarla in comode rate a tasso zero con Cofidis al check out.

Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento. Grazie a questo televisore, potrai guardare i tuoi contenuti preferiti godendo di immagini dettagliate grazie alla qualità Full HD, con immagini più nitide e dettagliate. I contrasti saranno ottimizzati, i colori saranno più vividi e i dettagli più definiti.

L’HDR sarà in grado di espandere significativamente la gamma di colori e contrasti, riproducendo in maniera accurata le tonalità chiare e scure con colori precisi e immagini più dettagliate. Non manca la tecnologia Dolby Audio grazie alla quale avrai suoni chiari, ricchi e potenti, per un effetto sonoro pazzesco.

Questa imperdibile Android TV integra anche il sistema Google Home e la funzione Google Assistant: insomma un dispositivo ottimo, al prezzo TOP. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito la Smart TV TCL FHD da 32 pollici a poco più di 179 euro! Affrettati prima che sia troppo tardi.