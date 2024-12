Smart TV TCL da 55" 4K UHD a soli 299,99€: Google TV e qualità premium

Questa Smart TV da 55 pollici con risoluzione 4K HDR Ultra HD della TCL è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 40%, a soli 299,99€. Grazie alle sue caratteristiche avanzate e al design senza bordi, questa smart TV è perfetta per trasformare il tuo salotto in un centro multimediale moderno e funzionale. Non perdere questa offerta unica per portare a casa una TV di alta qualità a un prezzo accessibile: non durerà ancora molto a lungo.

Con il sistema Google TV, il TCL 55V6B ti offre accesso immediato a migliaia di app, film e serie TV, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video e molte altre, il tutto all’interno di quella che è in assoluto una delle interfacce più comode e complete del segmento.

Il design senza bordi esalta l’immersione visiva, rendendo ogni scena ancora più coinvolgente. Non manca, poi, la compatibilità con Dolby Audio, che garantisce un’esperienza sonora di qualità superiore, ideale per film e contenuti multimediali.

Questa TV è anche dotata di Google Assistant integrato, che ti consente di controllare i contenuti con comandi vocali semplici e intuitivi. La classe di efficienza energetica E assicura un consumo ridotto rispetto alle precedenti generazioni di TV, unendo tecnologia e sostenibilità. Perfetta per gli amanti dell’alta definizione, il TCL 55V6B offre colori vividi e dettagli incredibili grazie al supporto HDR. Non perdere altro tempo e acquistalo ad un super prezzo!