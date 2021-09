La smart TV TCL 55P715 è una vera bomba. Un pannello LED da 55″ con risoluzione 4K, il sistema operativo Android TV, il supporto al nuovo digitale terrestre e un design ultra sottile. Un gioiellino che normalmente costa 700€, ma ora porti a casa a 337€ circa appena da eBay.

Come fare? Metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “BACKTOTECH” per avere il massimo dello sconto. Si tratta di un'eccezionale promo, limitatissima.

Un portento di smart TV TCL in gran sconto su eBay

La TV che non pensavi di poter acquistare con un budget limitato, adesso aspetta solo te. Un pannello enorme da 55″, che ti permetterà di godere dei tuoi contenuti preferiti in altissima risoluzione. Infatti, lo schermo è in grado di arrivare persino alla risoluzione 4K.

La sua parte smart non potrebbe essere più completa. Non mancano infatti il Bluetooth, il Wi-Fi e non solo. La chicca più interessante è la presenza del sistema operativo Android TV: a disposizione, avrai tutte le applicazioni che più di piacciono. Potrai guardare in streaming e on demand serie TV, film, documentari e tutti i contenuti che ti piacciono di più. Netflix, Disney+, Rai Play, Discovery+: tutte le tue piattaforme preferite a portata di telecomando.

In ultimo, ma non per importanza, c'è la piena compatibilità con il nuovo digitale terrestre DVB T2: sai pronto al nuovo standard anche quando il passaggio sarà completo.

Insomma, il tuo affare definitivo lo fai adesso su eBay. Non perdere l'occasione di portare a casa questa smart TV TCL 55P715 a prezzo speciale: mettila nel carrello e ricorda di inserire il codice “BACKTOTECH” prima di pagare. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home