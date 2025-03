Smart TV TCL 32" Full HD con Fire TV ad un prezzo bassissimo: che OCCASIONE (Amazon)

TCL 32SF540 è una smart TV 32 pollici con Fire TV integrata perfetta per un piccolo appartamento o per una stanza secondaria come cucina o camera da letto. Dotata di tutto quello che serve per un’esperienza audiovisiva a 360 gradi, oggi su Amazon è disponibile al prezzo eccezionale di soli 127,75 euro invece di 199, con spedizione immediata.

Smart TV TCL 32″: piccola, ma completa

Questa smart TV ti sorprende già col suo pannello Full HD per immagini nitide e dettagliate nonostante le dimensioni compatte: il supporto HDR e HLG fa il resto, ottimizzando colori e contrasti per un’esperienza di qualità ancora superiore.

L’integrazione con la Fire TV è il vero game changer: significa avere accesso immediato, e senza la necessità di usare altri dispositivi, a piattaforme e canali di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, NOW, YouTube e molte altre ancora. Inoltre, grazie al supporto a Miracast e AirPlay 2 puoi trasmettere video e foto direttamente dal tuo smartphone o PC, senza bisogno di cavi.

L’audio è garantito da una sapiente combinazione di Dolby Audio e DTS Virtual: X, che offrono un suono surround immersivo e profondo nonostante le ridotte dimensioni. Il telecomando include persino Alexa integrata, in modo che tu possa controllare la TV anche con la voce.

Il design Bazel-Less, infine, dai bordi sottilissimi rende la TV moderna ed elegante, adatta ad ogni spazio: al prezzo di soli 127,75 euro invece di 199,99 è assolutamente da non far scappare.