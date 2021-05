Tra le offerte di oggi c’è una Smart TV Sony disponibile su Amazon a 799€, il modello da 65 pollici risulta scontato del 27% per un risparmio effettivo di ben 300 euro rispetto al prezzo solito.

Questa Smart TV è dotata di un pannello 4K Ultra HD con supporto all’HDR, le cornici molto sottili contribuiscono all’ottimo design del televisore. L’ottimizzazione audio ClearAudio+ consente al TV Sony di offrire un’esperienza d’ascolto avvolgente, con bassi profondi e un volume piuttosto potente.

Le funzionalità intelligenti della SmartTV Hisense includono una serie di applicazioni per la visione di contenuti tramite rete internet, come Netflix, Prime Video, TimVision, Youtube, DAZN e altre ancora. La connessione avviene tramite cavo lan inserito sul retro o mediante WiFi a 2.4 Ghz, selezionando la propria rete domestica dalle impostazioni di sistema. Inoltre sono presenti anche delle porteUSB, alle quali si può collegare una chiavetta o un hard disk per visualizzarne il contenuto sfruttando l’ampio schermo e i potenti altoparlanti integrati in questa SmartTV Sony.

Il telecomando incluso in confezione integra due pulsanti rapidi per l’accesso a Netflix e YouTube con un solo click, anche mentre il dispositivo è spento.

Oggi è possibile acquistare la Smart TV Sony da 65 pollici in offerta su Amazon a 799€, con sconto del 27% e spedizione gratuita per i clienti abbonati al servizio Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

