Se siete alla ricerca di un televisore dalle grandi dimensioni, forse questa offerta di Sony fa al caso vostro; la Smart TV del colosso nipponico ha il meglio della tecnologia moderna in un corpo ultrasottile. Inoltre, attualmente, si trova scontata su Amazon di ben 220,90 euro sul prezzo di listino: con 549 euro ci si porta a casa un apparecchio di ultima generazione dalle dimensioni di 55 pollici.

Smart TV Sony da 55 pollici scontata di ben 220,90 euro

Partiamo dalle sue specifiche tecniche; in primis, il pannello è un’unità con risoluzione 4K UltraHD con supporto all’HDR e dotata di tecnologia LED. La sua definizione è di altissimo livello e la qualità delle immagini è quattro volte migliore rispetto a quella ottenuta con un normale televisore a 1080p grazie anche al processore 4K X-Reality Pro. Il display è Triluminos, quindi fornisce più colore e più realismo in ogni trasmissione e/o contenuto, anche videoludico grazie alla funzione gaming.

Questo processore è capace di analizzare le immagini in tempo reale per migliorarne la nitidezza, il contrasto e i dettagli. Ovviamente, essendo una smart TV è dotata del miglior software per televisori next-gen: Android TV. Grazie ad esso, si può gestire la televisione insieme a tutti gli altri device collegati, semplicemente con l’ausilio della voce e con Google Assistant. In più, ha il Chromecast built-in ed è compatibile con Alexa.

Non fatevi scappare, quindi, questa incredibile offerta che vi permette di avere il meglio della tecnologia Sony montata su un pannello da 55 pollici all'esclusivo prezzo di 549 euro invece dei consueti 769,90 euro.

