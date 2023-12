Smart TV Sony Bravia 65" 4K HD al SUPER MINIMO STORICO Amazon

Il tuo regalo di Natale può essere davvero indimenticabile se approfitti della nuova offerta che Amazon ha appena lanciato su questa fantastica Smart TV Sony Bravia da 65 pollici con risoluzione 4K HDR, perfetta per gaming e cinema, che puoi acquistare al minimo storico assoluto di 899 euro invece di 1399. Naturalmente, puoi pagarla anche a rate scegliendo Cofidis al momento del checkout.

Smart TV Sony Bravia 65″ 4K in offerta: occasione da non perdere

La tecnologia Triluminos Pro offre una straordinaria gamma di colori, arricchendo ogni scena con dettagli vibranti e realistici. Grazie al processore X1, le immagini sono nitide e luminose, offrendo una visualizzazione spettacolare in ogni occasione.

L’X-Balanced Speaker Unit assicura un audio di alta qualità, con bassi potenti che avvolgono l’ambiente. Che tu stia guardando film, giocando o ascoltando musica, l’audio sarà coinvolgente e appagante.

Il design moderno e minimale della Smart TV Sony Bravia 65″ è accentuato dalla cornice sottile, mantenendo il focus sull’essenziale: l’immagine. Il supporto TV versatile si adatta facilmente a qualsiasi arredamento, offrendo praticità e stile.

Per gli appassionati di videogiochi, l’X80L offre una modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1 per un’esperienza di gioco fluida e reattiva. La tecnologia Auto HDR Tone Mapping rivela dettagli essenziali, anche nelle scene più scure e luminose.

E se sei un cinefilo, esplora l’app BRAVIA CORE, esclusiva per i possessori di TV BRAVIA. Con 5 film da riscattare in qualità HDR fino a 4K e 12 mesi di streaming illimitato, avrai accesso a un vasto catalogo cinematografico.

Non lasciarti scappare questa straordinaria opportunità! Acquista subito la Smart TV Sony Bravia KD-65X80L su Amazon a soli 899 euro e trasforma il tuo spazio in un centro di intrattenimento di alta qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.