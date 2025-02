Smart TV Sharp da 40" con Android TV a prezzo da FANTASCIENZA: bastano 239€

Cambiare il televisore senza spendere un patrimonio, ma anche senza rinunciare alla qualità, in questo momento è possibile approfittando di una promozione eBay spettacolare, che offre la possibilità di acquistare una smart TV Android da 40″, firmata Sharp, a 239€ soltanto e addirittura con spedizioni assolutamente gratuite, in pochi giorni. Per approfittare di questa eccezionale occasione non serve fare altro che arrivare prima degli altri e completare rapidamente l’ordine. La disponibilità residua è limitata.

Definire un prodotto come questo una televisione ormai è riduttivo. Si tratta di veri e propri display multimediali alimentati dal sistema operativo Android TV. Infatti, oltre alla piena compatibilità con il nuovo digitale terrestre – e quindi ha alla possibilità di guardare tutti i propri canali preferiti – avrai anche l’opportunità di accedere a un mondo di intrattenimento potenzialmente infinito.

Le applicazioni che potrai scaricare sono decine e ci sono tutte quelle delle più importanti piattaforme di contenuti in streaming. Non mancano ovviamente funzioni accessorie utilissime come la connettività Bluetooth e anche il pieno supporto alla tecnologia Chromecast. Quest’ultima, ti consentirà di trasmettere da smartphone, tablet e computer, i contenuti mostrati sul display. Presenti anche 3 porte HDMI per poter collegare tutte le tue periferiche esterne. Il pannello gode di tutta la qualità di Sharp in Full HD: potrai gustarti ogni immagine con il massimo dei dettagli.

Strepitosa nel design, grazie a un’estetica a bordo quasi zero, occupa anche poco spazio, nonostante la dimensione generosa dello schermo. Dunque, un prodotto di qualità strepitosa a un prezzo che definire concorrenziale sarebbe riduttivo. Completa molto velocemente il tuo ordine su eBay e prendi questa spettacolare smart TV con Android TV a bordo e ben 40″ di display a 239€ con spese di spedizione assolutamente gratuite. Non perdere tempo prezioso: le scorte potrebbero finire da un momento all’altro.