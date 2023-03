Smart TV Samsung UHD 4K da 43" con SCONTO FOLLE su eBay (-51%)

Televisore vecchio e datato? Sei alla ricerca di uno nuovo? Allora non puoi assolutamente perderti questa offerta disponibile ancora per poco tempo su eBay. Approfittando dello sconto assolutamente pazzesco del 51%, potrai portarti a casa questa eccezionale Smart TV Samsung UHD 4K da 43 pollici al prezzo folle di soli € 389,90.

Con un risparmio decisamente imperdibile di ben 410,00 euro avrai un prodotto eccellente sotto ogni punto di vista. Questa Smart TV sarà in grado di esaltare la definizione dei colori chiari e di quelli scuri grazie all’innovativa tecnologia Quantum HDR, grazie alla quale la mappatura cromatica dinamica del processore sarà in grado di dar vita a neri più intensi e immagini con colori più accesi.

In questo modo, ogni minimo dettaglio sarà molto più nitido, qualunque cosa tu andai a guardare. Il suo profilo ultrasottile, ti permetterà di collocare la TV ovunque, su qualsiasi parete di casa senza alcun ingombro ma diventerà parte integrante dei tuoi spazi.

Grazie a Samsung Smart Hub, potrai accedere in maniera estremamente facile a programmi, giochi e app che preferisci. Potrai facilmente organizza e personalizzare le impostazioni sul tuo smartphone e aggiungere i contenuti preferiti in modo tale da non dover perder tempo a trovarli ogni volta.

Grazie ad una innovativa tecnologia, il processore 4K Lite di Samsung, sia l’audio che la luminosità di adatteranno in maniera automatica: potrai dire addio al volume troppo alto quando ci saranno scene troppo rumorose e al volume basso quando ci saranno quelle sussurrate. In ogni momento, potrai chiedere l’aiuto dei tuoi assistenti vocali, Alexa o Ok Google, entrambi già integrati in questo eccezionale TV QLED.

Insomma, un prodotto unico e assolutamente da non perdere, soprattutto a questo prezzo. Quindi non ti resta che correre su eBay e acquistare immediatamente la Smart TV Samsung UHD 4K da 43 pollici al prezzo TOP di soli € 389,90. Affrettati, lo sconto del 51% potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.