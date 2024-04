Smart TV Samsung Series 6 QLED 4K da 50" in super offerta a 499,90 euro da Unieuro

Tra le migliori offerte Solo Online di Unieuro segnaliamo lo Smart TV Samsung Series 6 QLED 4K, che nella versione da 50 pollici è in vendita a soli 499,90 euro anziché 949 euro. La promo prevede inoltre la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate a interessi zero da 166 euro al mese.

Nuova stagione, nuovo televisore. Il modello QLED 4K Q60C di Samsung è un televisore moderno (2023 l’anno di uscita sul mercato, ndr), con un design sottile ed elegante, e una risoluzione dello schermo di assoluto livello, degna della famiglia dei televisori top del colosso di Seul.

Smart TV Samsung Series 6 da 50 pollici in offerta a 499,90 euro sul sito di Unieuro

Una delle principali caratteristiche dello Smart TV QLED 4K Q60C del 2023 è l’adozione della tecnologia Quantum Dot, che restituisce qualcosa come un miliardo di sfumature di colore, per offrire le immagini migliori di sempre. A ciò si affianca il Quantum HDR, per una gamma di contrasto più ampia e scene di qualità cinematografica.

Un altro aspetto degno di nota per il televisore Samsung in offerta sul sito di Unieuro è il design AirSlim, che si traduce in uno Smart TV elegante e sottile. Questo gli consente di integrarsi alla perfezione alla parete, indipendentemente dalla stanza scelta.

A completare l’esperienza totalizzante del nuovo TV Samsung è la piattaforma Smart Hub, grazie alla quale i propri contenuti preferiti vengono conservati in unico posto, con suggerimenti e selezioni ottimizzati.

Lo Smart TV Samsung Series 6 QLED 4K da 50 pollici è in offerta a soli 499,90 euro sul sito unieuro.it. La promozione scade il prossimo 28 aprile.