Smart TV Samsung QLED 55" 4K in MEGA SCONTO su eBay: risparmi 790€

eBay potrebbe regalarti la tua nuova TV per natale. Questa Smart TV Samsung di ultima generazione, con pannello QLED, diagonale da 55 pollici e risoluzione 4K può essere tua infatti con uno sconto di ben 790 euro sul prezzo ufficiale. Non ci credi? Allora apri eBay e scoprilo in prima persona: aggiungila al carrello e la riceverai a casa in meno che non si dica.

Smart TV Samsung 4K 55″: l’offerta che non ti aspettavi

Con questa Smart TV sarai immerso in un mondo di dettagli mozzafiato grazie al Processore Neural Quantum 4K, che offre una profondità di immagine mai vista prima. Ogni dettaglio cattura l’attenzione, regalandoti un’esperienza visiva straordinaria direttamente nel tuo salotto.

Il design NeoSlim è non solo sottile ed elegante ma anche un elemento di stile che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. La Smart TV non è solo uno strumento tecnologico ma un elemento di design che valorizzerà la tua casa.

Se sei un appassionato di gaming, il Motion Xcelerator Turbo+ garantisce un’esperienza fluida e immediata. I dettagli veloci dei tuoi giochi preferiti saranno resi in modo impeccabile, offrendoti un vantaggio competitivo nel mondo virtuale.

Ma la qualità non si ferma all’immagine: Dolby Atmos e OTS (Object Tracking Sound) trasformano l’audio in un’esperienza dinamica e avvolgente. Ogni suono viene posizionato con precisione, creando un ambiente coinvolgente direttamente nel tuo salotto.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica. Acquista subito la Smart TV Samsung QE55QN85CATXZT su eBay a soli 799,99 euro e trasforma il tuo spazio in un centro di intrattenimento di prima classe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.