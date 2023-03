Smart Tv Samsung QLED 4K 50": mai visto un televisore così a questo prezzo

Se siete alla ricerca di un buon televisore con un particolare design che si adatta alla vostra casa, Samsung ha ciò che fa per voi a soli 581,30 euro risparmiando il 26%. Stiamo parlando di un televisore molto particolare, ma ora scoprirete i motivi.

Smart TV Samsung 4K 50″: caratteristiche principali

Perfetto per ogni ambiente e bello da ogni punto di vista, il televisore Samsung in questione è caratterizzato da un design a 360 gradi che vi permetterà di guardare la TV da tutte le angolazioni, non solo quella frontale. Il suo display opaco che riduce i riflessi di luce senza disturbare la vostra visione permette di godervi i contenuti che state guardando in ogni condizione di luminosità.

Grazie alla possibilità di rimuovere lo Stand potrete posizione il televisore ovunque voi vogliate e spostarlo da una stanza a un’altra senza troppa fatica. Uno dei punti forza di questo televisore è la tecnologia Quantum Dot per produrre il 100% di volume e colore e darvi immagini perfettamente realistiche, anche nelle scene molto chiare o scure. Inoltre, è presente la funzionalità HDR 10+ che analizza ogni scena per regolare il livello di luminosità e garantirvi una visione ottimale. Potrete anche personalizzare lo schermo quando è nero e spento impostando le informazioni sul meteo, immagini o foto.

Il nuovo Smart Hub mette la cura e la scoperta dei contenuti in primo piano, così da dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo allo streaming e potrete riprodurre contenuti direttamente dal vostro telefono, tramite l’app SmartThings per Android o AirPlay per dispositivi Apple. Tra le varie funzionalità vi è la possibilità di guardare contemporaneamente i contenuti del TV e dello smartphone sullo stesso schermo, aggiungere i contenuti da visualizzare e creare la vostra combinazione di schermi. Inoltre, dite addio alle batterie usa e getta perché con il telecomando SolarCell ecologico dotato di un pannello solare sul retro potrete ricaricarlo anche con la luce del vostro appartamento.

Il Tv Samsung è ciò che fa per voi e potrà essere vostra a un prezzo veramente ottimo, risparmiando il 26% e acquistandola a 581,30 euro.

