Smart TV Samsung Neo QLED 4K da 55": ecco il triplo sconto sul Samsung Shop Online

Tra le offerte più interessanti del Samsung Shop Online segnaliamo lo Smart TV Neo QLED 4K da 55 pollici, modello 2023, in offerta al prezzo speciale di 1.299 euro, con la possibilità di usufruire dell’opzione di pagamento in 40 rate a interessi zero da 32,48 euro al mese. E c’è anche un’altra bella notizia: lo Smart TV in offerta rientra in ben tre promo: Trade up, codice sconto per San Valentino, ed extra sconto in carrello se si completa l’ordine sulla Samsung Shop App. Tra tutto, l’importo finale è inferiore ai 1.000 euro, con un risparmio supplementare quindi di oltre 300 euro.

Smart TV Samsung Neo QLED 4K 55″ in triplo sconto sul Samsung Shop Online

Il Samsung Neo QLED 4K rientra innanzitutto nella promo Trade Up TV: esercitando il diritto a richiedere il ritiro del proprio televisore, si ottiene uno sconto immediato di 250 euro. Il prezzo così, dagli iniziali 1.299 euro, si abbassa a 1.049 euro.

Un’altra sforbiciata di prezzo arriva dal codice sconto LOVE2024: basta aggiungerlo al carrello per ottenere uno sconto automatico del 5%. In soldoni significa un ulteriore risparmio di 52 euro, per l’importo finale che scende così a 997 euro.

Ma non è ancora finita, perché se si completa l’ordine tramite la Samsung Shop App, si ottiene un extra sconto a carrello del 5%. Calcolatrice alla mano, da 997 euro si passa così a 947 euro. Rispetto quindi agli iniziali 1.299 euro, il risparmio è di oltre 350 euro.

Approfitta del triplo sconto sul modello 2023 dello Smart TV Neo QLED 4K Samsung, nella versione da 55 pollici, per risparmiare più di 350 euro sul prezzo promozionale di 1.299 euro.

