Smart TV Samsung da 55" 4K UHD: tecnologia di ultima generazione e MEGA SCONTO di 500€

Amazon ha lanciato un’offerta imperdibile sulla Smart TV Samsung QE55Q70DAUXZT, una QLED 4K da 55 pollici, che vede il prezzo scendere da 1.199 euro a soli 699 euro. Questa riduzione di prezzo rende il modello un’opzione straordinaria per chi desidera un’esperienza di intrattenimento di alta qualità senza dover spendere una fortuna.

Smart TV Samsung: alta qualità dell’immagine con la tecnologia QLED

La Samsung QE55Q70DAUXZT utilizza la tecnologia QLED, che garantisce una qualità d’immagine eccezionale. Grazie al Quantum Dot, i colori sono vividi e realistici, con un volume colore al 100%, e il contrasto è sorprendente, permettendo di distinguere chiaramente anche i dettagli più piccoli nelle scene scure. Il pannello 4K UHD offre una risoluzione quattro volte superiore a quella del Full HD, per un’immagine nitida e dettagliata che cattura ogni sfumatura.

Uno dei punti di forza di questa Smart TV è il potente processore Quantum 4K, che ottimizza le prestazioni visive adattandosi in tempo reale ai contenuti visualizzati. Grazie all’AI Upscaling, i contenuti a risoluzioni inferiori vengono migliorati per avvicinarsi alla qualità 4K, garantendo sempre immagini cristalline, indipendentemente dalla fonte. La tecnologia Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato conservando tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità, mentre Motion Xcelerator 120Hz offre un’esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide.

Oltre alle prestazioni visive, questa Smart TV si distingue per il suo design sottile ed elegante, che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Il supporto per HDMI 2.1, eARC e diverse porte USB garantiscono una connettività completa, permettendo di collegare senza problemi console di gioco, soundbar, lettori Blu-ray e altri dispositivi.

Per completare l’esperienza visiva, la Samsung QE55Q70DAUXZT è dotata di un sistema audio di alta qualità che supporta il Dolby Digital Plus, offrendo un suono chiaro e immersivo. Inoltre, la tecnologia Adaptive Sound 3D ottimizza l’audio in base alla scena, garantendo che ogni dialogo sia chiaro e ogni effetto sonoro sia percepito al meglio.

Con uno sconto di ben 500 euro, la Smart TV Samsung QE55Q70DAUXZT QLED 4K da 55 pollici è ora disponibile su Amazon a soli 699 euro, rendendola un acquisto ideale per chi cerca qualità, prestazioni e funzionalità avanzate a un prezzo imbattibile. Che tu sia un appassionato di cinema, un gamer o semplicemente alla ricerca di un’ottima TV per la tua casa, questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere.