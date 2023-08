Smart TV Samsung da 50 pollici in offerta a 439€ su Amazon: è l'OFFERTA TOP di oggi (anche a rate)

Se siete alla ricerca di una nuova Smart TV da comprare a prezzo ridotto, ma senza compromessi sulla qualità, in questo momento c’è una nuova offerta Amazon da sfruttare senza perdere altro tempo. Il TV Samsung Crystal UE50CU7190UXZT, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 439 euro con possibilità di acquisto in 5 rate. Si tratta del minimo storico per il modello dotato di un pannello 4K da 50 pollici. Per accedere all’offerta c’è il link qui di sotto.

Smart TV Samsung in offerta su Amazon: il 50 pollici a questo prezzo è un best buy

Per gli utenti alla ricerca di un nuovo Smart TV Samsung, la promozione dedicata al TV Samsung Crystal UE50CU7190UXZT è davvero ottima. Il TV in questione, infatti, è dotato di un ottimo pannello 4K con diagonale da 50 pollici. Si tratta di una soluzione equilibrata, sufficientemente grande per garantire un’esperienza coinvolgente ma non così grande per creare problemi di spazio in casa. Lato software, inoltre, tutta la componente smart è curata nei minimi dettagli da Samsung con la possibilità di accedere a tutto l’ecosistema dell’azienda e alle app dei principali servizi di intrattenimento.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV Samsung Crystal UE50CU7190UXZT al prezzo scontato di 439 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi, con possibilità di pagare con carta di debito. La consegna è gratuita. Con 90 euro in più, al prezzo di 529 euro, è possibile optare per il più grande 55 pollici mentre la versione da 43 pollici è disponibile al prezzo scontato di 379 euro. Tutte le versioni in offerta della gamma Samsung Crystal sono disponibili tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.