Smart TV Samsung da 50" in offerta su Amazon: la paghi meno di 420€

Se stai cercando una nuova Smart TV con una qualità dell’immagine eccezionale e una serie di funzioni intelligenti, la Samsung Crystal UHD UE50CU7190UXZT è la scelta perfetta. Non solo ottieni una risoluzione 4K nitida, ma oggi puoi anche acquistarla su Amazon approfittando di uno sconto 13%.

Al momento, puoi acquistare la Samsung Crystal UHD UE50CU7190UXZT a soli 419,00€ invece di 479,99€, risparmiando così il 13% sul prezzo consigliato.

Questa Smart TV Samsung Crystal UHD da 50 pollici offre immagini spettacolari grazie alla tecnologia PurColour, che ottimizza i colori per creare immagini vivide e realistiche. Il potente processore Crystal 4K con upscaling ti permette di goderti i tuoi contenuti preferiti con una risoluzione 4K, anche se non sono nativamente in 4K.

La TV è dotata di Smart Hub, che suddivide le tue app e contenuti in tre categorie: Media, Game e Ambient. Questo ottimizza la tua esperienza in base al tipo di utilizzo della TV, rendendola più intuitiva e personalizzata.

L’audio non è da meno, con un sistema di audio surround 3D e audio virtuale del canale superiore che ti immergerà completamente nell’esperienza audiovisiva. L’Adaptive Sound regola l’audio in tempo reale in base al tipo di contenuto, offrendo suoni nitidi e bilanciati, indipendentemente da ciò che stai guardando.

Non perdere l’opportunità di portare a casa la Samsung Crystal UHD UE50CU7190UXZT a un prezzo scontato del 13% su Amazon. Con la sua qualità dell’immagine straordinaria e le funzioni smart avanzate, questa Smart TV renderà il tuo intrattenimento a casa ancora più coinvolgente. Ordina oggi stesso e trasforma la tua esperienza TV!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.