Smart TV Samsung da 50" a prezzo SHOCK: -220€ solo su eBay

Sei pronto a vivere l’emozione del cinema ogni giorno seduto sul divano di casa? Allora non farti scappare questa impossibile offerta di eBay che vede la bellissima smart TV Samsung UHD 4K da 50″, solo per pochissimo tempo ad appena 379€ complice uno sconto del 37%.

Con un risparmio immediato di ben 220€, la televisione del colosso sudcoreano è pronto a soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

La bellissima smart TV Samsung da 50″ a risoluzione UHD 4K crolla su eBay

Realizzata con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un design dal forte sapore premium, la televisione del colosso sudcoreano monta un bellissimo pannello UHD 4K abbracciato da cornici praticamente invisibili.

Nonostante il prezzo in super offerta con il 37% di sconto, la smart TV di Samsung eredita molte funzionalità avanzate solitamente esclusiva dei modelli più costosi, tra cui: il processore Crystal 4K per dettagli straordinari, la tecnologia PurColor per una eccellente calibrazione dei colori e anche l’Adaptive Sound per un audio calibrato e ben equalizzato.

Inoltre, la smart TV è munita dell’ultima versione di Tizen per accedere a tantissime app tra cui quelle delle più popolari piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, NOW TV, Apple TV, Disney+ e molte altre ancora.

Non farti scappare questa super offerta di eBay per acquistare la bellissima smart TV di Samsung, solo per pochissimo tempo ad appena 379€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.