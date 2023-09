Smart TV Samsung da 43" compatibile con Alexa in SUPER offerta

Credi sia arrivato il momento di cambiare il tuo vecchio televisore con un più innovativo e con uno schermo più ampio? Bene, per tua fortuna, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi hai la possibilità di portarti a casa questa magnifica smart TV Samsung da 43″ compatibile con Alexa in offerta al prezzo di soli 359,99 euro invece di 489,99 euro.

Grazie allo sconto pazzesco del 27%, questa imperdibile dispositivo sarà tuo con un risparmio folle di quasi 135 euro. Se sei cliente Amazon Prime, potrai anche usufruire di alcuni importanti vantaggi, come per esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza costi aggiuntivi. Ma non finisce qui, infatti, sempre per i clienti Prime è riservata la possibilità di acquistare subito televisore smart e di pagarlo in comode rate.

Questa spettacolare TV è provvista della tecnologia Dynamic Crystal Color e di un processore Crystal 4K che saranno in grado di ottimizzare sia i colori che il contrasto. In questo modo, potrai guardare i tuoi contenuti preferiti con una qualità dell’immagine assolutamente eccezionale.

Se sei appassionato di videogiochi e non riesci a stare senza la tua sessione di gaming giornaliera, la tecnologia Motion Xcelerator Turbo sarà in grado di offrirti una esperienza di gioco ad un altro livello. Infatti, la TV andrà ad incrementare notevolmente le performance per fornirti un’esperienza unica.

Il suono sarà invece ottimizzato con l’Adaptive Sound in base al contenuto che andrai a guardare, così da poterti offrire un audio perfetto ad ogni scena. Compatibile con Alexa, Google Assistant o Bixby, questo dispositivo è assolutamente da non perdere, soprattutto a questo prezzo.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa magnifica smart TV Samsung da 43″ in offerta a poco meno di 356 euro. Affrettati, lo sconto potrebbe terminare da un momento all’altro.

